جامعة الدلتا تقدم منحة لـ وفاء رمضان لدراسة العلوم الصحية

قدم الدكتور يحيى المشد، رئيس جامعة الدلتا، منحة مجانية للطالبة وفاء رمضان- أحد محاربي السرطان لدراسة العلوم الصحية في الجامعة، معربا عن سعادته بنجاح الطالبة في ظل ظروفها الصحية والنظام الجديد للثانوية العامة.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على قناة "DMC"، اليوم الجمعة، إن الجامعة تخصص سنويًا عددًا من المنح لأبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة، والطلاب المتفوقين في ظل مبادرة حياة كريمة.

.

وأضاف أن الجامعة ستحقق حلم الطالبة وفاء، وعرض عليها الالتحاق بكلية العلوم الصحية، أو الذكاء الاصطناعي.



وتابع: "جامعة الدلتا ستوفر لها سكنًا جامعيًا، منوها بأن كلية العلوم الصحية التطبيقية بها 4 تخصصات، ومنها الأشعة والتصوير الطبي، والطوارئ والحالات الحرجة.



وأشار رئيس جامعة الدلتا، إلى أن كلية الذكاء الاصطناعي بالجامعة يوجد بها تخصصات مستحدثة لطلبة علمي علوم، مشددًا على أن المنحة المقدمة للطالبة مجانية بالكامل، معلنًا الاستجابة أيضا، لطلب الطالبة رحاب بالالتحاق بكلية العلاج الطبيعي في الجامعة.



