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إنجي علي تشارك جمهورها بفيديو من كواليس مسلسل "60 دقيقة "
الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:39 م
منار أشرف داود
شاركت الإعلامية إنجي علي فيديو لها من كواليس مسلسل "60 دقيقة"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت "إنجي" على الصورة قائله :"كواليس وتحصي مسلسل 60 دقيقة على شاهد يوميًا اخراج مريم أحمدي".
مسلسل "60 دقيقة" يشارك في بطولته عدد من الأبطال أبرزهم: ياسمين رئيس، سوسن بدر، وشيرين رضا، ومحمود نصر،إنتاج صادق صباح.
وعلقت "إنجي" على الصورة قائله :"كواليس وتحصي مسلسل 60 دقيقة على شاهد يوميًا اخراج مريم أحمدي".
مسلسل "60 دقيقة" يشارك في بطولته عدد من الأبطال أبرزهم: ياسمين رئيس، سوسن بدر، وشيرين رضا، ومحمود نصر،إنتاج صادق صباح.