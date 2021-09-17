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إنجي علي تشارك جمهورها بفيديو من كواليس مسلسل "60 دقيقة "

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:39 م
إنجي علي
إنجي علي
منار أشرف داود
شاركت الإعلامية إنجي علي فيديو لها من كواليس مسلسل "60 دقيقة"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت "إنجي" على الصورة قائله :"كواليس وتحصي مسلسل 60 دقيقة على شاهد يوميًا اخراج مريم أحمدي".

مسلسل "60 دقيقة" يشارك في بطولته عدد من الأبطال أبرزهم: ياسمين رئيس، سوسن بدر، وشيرين رضا، ومحمود نصر،إنتاج صادق صباح.


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