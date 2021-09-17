إنجي علي تشارك جمهورها بفيديو من كواليس مسلسل "60 دقيقة "

شاركت الإعلامية إنجي علي فيديو لها من كواليس مسلسل "60 دقيقة"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت "إنجي" على الصورة قائله :"كواليس وتحصي مسلسل 60 دقيقة على شاهد يوميًا اخراج مريم أحمدي".



مسلسل "60 دقيقة" يشارك في بطولته عدد من الأبطال أبرزهم: ياسمين رئيس، سوسن بدر، وشيرين رضا، ومحمود نصر،إنتاج صادق صباح.





