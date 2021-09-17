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المفتي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحفظ الكرامة (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:49 م
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
داليا الحسين
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تؤكد احترام مصر للإنسان وحفظ كرامته.

وأعرب خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، عن فخره واعتزازه بكونه مواطنا مصريا عند رؤيته ومتابعته إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تؤكد وتعبر عن مدى احترام مصر للإنسان، وحفظ كرامته، وإتاحة الحوار والنقاش حولها دون إقصاء أو ظلم أو تهميش.

وتابع أنه من منظور آخر رأي المفتي بوصفه دارسا ومتخصصا في العلم الشرعي أن الاستراتيجية تتوافق مع ما دعت إليه الأديان السماوية في ذلك جاءت متكاملة ومعبرة عن جوهر الدين الحنيف الذي دعا إلى الحرية وساوى بين الجميع، بل فتح منافذ لتحرير الناس لإنهاء الرق في كثير من الكفارات قبل المواثيق الحديثة.

واستطرد الدكتور شوقي علام أن الرسالات السماوية جميعًا عنِيت ببناء الإنسان، وأن الشريعة المحمدية على وجه الخصوص قد أولت عنايتها البالغة ببناء هذا الإنسان، بوصفه ركيزة الحضارة، ومناط عملية النهضة والتنمية؛ فكان عنوانها الحقيقي هو بناء الإنسان وعليه، فالحفاظ على المقاصد العليا للشريعة هو الثمرة المرجوة من هذا البناء، الذي يُمثل أعمدة استقرار المجتمعات.

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الدكتور شوقي علام

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