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يسبب مخاطر بالقلب.. حسام موافي يحذر من زواج الأقارب (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:50 م
حسام موافي
حسام موافي
داليا الحسين

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أعراض وأسباب العيوب الخلقية للقلب، موضحا أنه يجب على المستشفى الذي يستقبل حالات الولادة إجراء فحوصات مبكرة للطفل، لمعرفة ما إذا كان مصابا بعيب خلقي في القلب أم لا.


وأضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن من أسباب العيوب الخلقية في القلب، زواج الأقارب، الذي يتسبب في أكثر العيوب الخلقية المختلفة، لذا لا أشجع زواج الأقارب نهائيا.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أنه من أعراض وجود عيوب خلقية في القلب، إصابة الأطفال بالحمى الروماتيزمية، أو ظهور اللون الأزرق على الطفل عند الولادة، وانحناء العمود الفقري، موضحا أنه حال اكتشاف أي عيب خلقي في الجسم فمن المتوقع وجود آخر في القلب.


وأردف أن التضخم في البطين الأيمن أو الأيسر أو الاثنين معا، يعتبر من أعراض وجود عيب خلقي في القلب، وتنتمي هذه الأعراض إلى المجموعة الزرقاء، موضحا أن بعض العيوب الخلقية قد تكون صغيرة ولا تستدعي الجراحة مثل الثقب الصغير في الجدار (الحاجز) الذي يفصل القلب إلى الجانبين الأيسر والأيمن.

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زواج الاقارب حسام موافي

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