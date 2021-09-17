محمد صلاح على أعتاب نادي هدافي ليفربول التاريخيين

قاد المصري محمد صلاح نجم وهداف ليفربول الإنجليزي في قيادة فريقه لتحقيق انتصار على ميلان الإيطالي في الجولة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا.

رقم أسطوري في انتظار محمد صلاح

وتمكن مدري صلاح من قيادة ليفربول للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الآنفيلد معقل الريدز، حيث سجل هدف التعادل الثاني لليفربول في الدقيقة 49 كما ساهم أيضا في صناعة الهدف الأول.

هدف واحد يفصل محمد صلاح عن نادي هدافي ليفربول التاريخيين

وأصبح محمد صلاح على أعتاب كتابة تاريخ جديد مع ليفربول، حيث أن الهدف القادم الذي سيسجله النجم المصري سيدخله نادي قائمة العشر هدافين التاريخيين لليفربول وسيجعله يُعادل عدد أهداف سام ريبولد أسطورة ليفربول البالغ عددها 130 هدفا على الرغم من أنه لم يلعب سوى 4 مواسم مع الحمر.

يذكر أن ليفربول سيقابل كريستال بالاس يوم السبت المقبل على ملعب أنفيلد وستكون الفرصة متاحة لصلاح لدخول نادي هدافي ليفربول.

جدير بالذكر أن صلاح خاض 208 مباريات مع ليفربول في مختلف البطولات منذ انضمامه من روما الإيطالي في صيف 2017 وسجل 129 هدفا وصنع 49 تمريرة حاسمة لزملاؤه.