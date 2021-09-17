برنامج خاص لتجهيز نجم الأهلي لموقعة السوبر

بدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في تجهز الموزمبيقي لويس ميكيسوني لمباراة السوبر المقبلة.





برنامج خاص لتجهيز "ميكيسوني" لمباراة السوبر





ووضع موسيماني برنامجا خاصا لتجهيز اللاعب لمباراة السوبر، حيث من المتوقع أن يشارك الموزمبيقي أساسيا بعد تألقه بشكل لافت في ودية المقاولون الأخيرة التي أقيمت على ملعب التتش، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله حسين الشحات.





واستقر موسيماني على الدفع بأفشة والشحات بجوار ميكيسوني في خط الهجوم أمام الجيش، على أن يتواجد محمد شريف في الأمام وحيدا كمهاجم صريح.





ومن المقرّر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والجيش 21 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالأسكندرية في السابعة مساء.



