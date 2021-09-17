Advertisements

برنامج خاص لتجهيز نجم الأهلي لموقعة السوبر

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:01 م
الأهلي
الأهلي
أشرف عبد الناصر
بدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في تجهز الموزمبيقي لويس ميكيسوني لمباراة السوبر المقبلة.

برنامج خاص لتجهيز "ميكيسوني" لمباراة السوبر 

ووضع موسيماني برنامجا خاصا لتجهيز اللاعب لمباراة السوبر، حيث من المتوقع أن يشارك الموزمبيقي أساسيا بعد تألقه بشكل لافت في ودية المقاولون الأخيرة التي أقيمت على ملعب التتش، وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

واستقر موسيماني على الدفع بأفشة والشحات بجوار ميكيسوني في خط الهجوم أمام الجيش، على أن يتواجد محمد شريف في الأمام وحيدا كمهاجم صريح.

ومن المقرّر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والجيش 21 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالأسكندرية في السابعة مساء.

الكلمات المفتاحية

ميكيسوني كاس السوبر صفقة الاهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ 36 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن صفقة مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر بشأن صلاح والنني قبل مواجهتي ليبيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

طاهر محمد يسخر من الصحفيين داخل مقر الجبلاية ويرحل قبل الاشتباك

منذ يوم

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على قائمة صفقات الزمالك الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

منذ حوالي 6 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

بأمر موسيماني.. الأهلي يرصد التعاقد مع هذا اللاعب

الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية.. طالع التفاصيل

الأهلي يقترب من حسم هذه الصفقة.. طالع التفاصيل

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقته الثانية

عاجل.. تفاصيل صفقة الأهلي الكبرى

الأهلي يحسم صفقة إفريقية سوبر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:33 م

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

10:29 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

09:28 م

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

08:29 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements