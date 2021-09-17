موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الدفع بمحمد هاني في مركز الظهير الأيمن في مباراة السوبر المقبلة.

موسيماني يستقر على الظهير الأيمن أمام الجيش في نهائي السوبر

وقرّر موسيماني الاعتماد على هاني في المباراة المقبلة، بعد إصابة أكرم توفيق في ودية المقاولون العرب الأخيرة التي أقيمت على ملعب التتش وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف سجّله حسين الشحات.

ودخل الأهلي أمس الخميس معسكر مغلق بالأسكنديرية، استعدادا لمباراة الجيش في نهائي السوبر المصري الذي يشهد الظهور الأول لبعض الصفقات الجديدة.

ومن المقرّر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والجيش 21 سبتمبر الجاري على استاد الجيش ببرج العرب بالأسكندرية في السابعة مساء.