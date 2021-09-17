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هبوط الليرة التركية مقابل الدولار قبيل قرار بشأن الفائدة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
تراجعت الليرة التركية بأكثر من 1.3 في المائة اليوم إلى 8.65 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 أغسطس، مع استمرار المخاوف من خفض محتمل لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل ومع صعود الدولار بدعم بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

فقدت الليرة حوالي 2.5 في المائة من قيمتها خلال اليومين الماضيين، مدفوعة بالتوقعات بتقليص التحفيز النقدي الأمريكي في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وأثارت تصريحات لرئيس البنك المركزي التركي مائلة للتيسير في الأسابيع الأخيرة احتمالات تيسير السياسة في تركيا في وقت أقرب من المتوقع، وفقا لـ"رويترز".

ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة عند 19 في المائة الأسبوع المقبل بعد ارتفاع التضخم إلى 19.25 في المائة في أغسطس، وهو أعلى معدل في أكثر من عامين.

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