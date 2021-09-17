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حلمي بكر: الجمهور المدان الأكبر في "غربان المهرجانات"..وطردت "بيكا" لهذا السبب (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:06 م
حلمي بكر
حلمي بكر
شيماء حسن
قال الموسيقار حلمي بكر، إن الجمهور هو المدان الأكبر في انتشار ما يسمى بأغاني المهرجانات، معترضًا على هذه التسمية بقوله اسمهم "غربان المهرجانات".

وقال "بكر" في مداخلة هاتفي ببرنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء اليوم الجمعة إن نقابة الموسيقيين مطلوب منها الاتصال بالإذاعة والتلفزيون لمنع استضافة مطربي المهرجانات لأنها تؤذي الجمهور.

وأكد على ضرورة أن تقوم النقابة بالإكثار من الأغاني الحلوة لطرد السيء، مشيرًا إلى أن هناك رصيد كبير من الأعمال الفنية الغنائية التي تحسن الذوق العام وتطرد الأغاني السيئة.

وكشف بكر عن رد فعله حينما دخل مؤدي المهرجانات حمو بيكا للجنة اختبار في نقابة المهن الموسيقية، مشيرًا إلى أنه قام بطرد حمو بيكا من اللجنة وذلك لاعترافه بنفسه بأنه ليس مطربا.

أوضح أن الغناء أصبح تهمة في الفترة الحالية، فمن يغني بشكل جيد يفضل، أما المغني السيئ ينجح ويستمر على الساحة الفنية.

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