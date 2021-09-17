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إبراهيم عيسى: العزوف عن تلقي لقاحات كورونا "جريمة"

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:10 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين

أكد الاعلامي إبراهيم عيسى، أن بعض الدول تدرس إلزام المواطنين بالحصول على لقاح كورونا لحماية الصحة العامة، قائلًا: لو كان الأمر بيدي لجعلت اللقاح إلزاميًا، وقبل أن يكون إلزام قانوني فهو إلزام أدبي وانساني، طالما توفر اللقاح العزوف عن تلقي اللقاحات جريمة بحق المجتمع.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن متحور دلتا من فيروس كورونا الأكثر والأسرع انتشارًا رغم انه الاقل ضررًا، قائلًا: إنه مع اصابة شخص واحد في عائلة قادر على أن يصيب العائلة بالكامل التي من بينها كبار سن أو مرضى.

وتابع أن بعض دول العالم وصلت لنسب كبيرة في تلقيح مواطنينه في الجرعتين الأولى والثانية، بالاضافة إلى الجرعة الثالثة "الجرعة المعززة"، في حين توجد دول لا تتجازو 2% من نسب تطعيم مواطنيها، إلى جانب ان بعض العقول ترفض تناول اللقاح وتعتبره مؤامرة عليهم.

الكلمات المفتاحية

كورونا جريمة إبراهيم عيسى

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