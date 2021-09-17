"الجمارك" تحصل 90 مليون جنيها رسوم من 3 شركات

أعلنت مصلحة الجمارك أن جمارك السماح المؤقت حررت 3 محاضر تهريب لشركات تعمل بنظام السماح المؤقت، وتم تحصيل 90 مليون جنيه ضرائب ورسوم جمركية مستحقة. ووفقا لبيان صادر عن المصلحة، اليوم الجمعة.





جاء ذلك في إطار جهودها لإحكام الرقابة الجمركية وحصر مخالفات الشركات التي تعمل بنظام السماح المؤقت، وبناءا على تعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بمتابعة ومراجعة أعمال الشركات التي تعمل بنظام السماح المؤقت وخاصة أعمال الشركات التي تستورد الأقمشة التي تزيد عن الطاقة الإنتاجية المحددة بالسجل الصناعي وتقوم بالتصرف في الأرصدة وتبيعها في السوق المحلي دون الرجوع للمصلحة وسرعة تحصيل مستحقات الدولة.





وأضافت المصلحة أنه تم تشكيل لجنة جمركية، التي قامت بزيارات ميدانية لمواقع الشركات والمصانع والمخازن وجرد ومراجعة الأرصدة للشركات المستوردة للأقمشة تحت هذا النظام، دون إخطار مسبق وبطريقة مفاجئة وحصر المخالفات مع مراعاة عدم التأثير على أعمال الشركات أو التشهير بها.





وأشارت المصلحة إلى أن أعمال اللجنة أسفرت عن وجود عجز في أرصدة الأقمشة بـ 3 شركات تعمل تحت نظام السماح المؤقت و"الدروباك" - أو استرداد الرسوم الجمركية- وأنها قامت بالتصرف في الأقمشة المستوردة بالبيع في الأسواق المحلية، ولم تقم بالتصدير خلال المدة القانونية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، فتم تحرير 3 محاضر تهريب لهذه الشركات.





وأوضحت المصلحة أن الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة قدرت بحوالي 300 مليون جنيه، وتم تحصيل 90 مليون جنيه نقدا من مستحقات الدولة.