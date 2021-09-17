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عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات سد النهضة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:12 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن قضية سد النهضة من أهم القضايا المحورية لمصر، ويجب متابعتها عن كثب، لافتا إلى أن مصر والسودان توجهوا لمجلس الأمن ليلفتوا نظر العالم كله بالقضية وهو ما نجحت فيه مصر.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن سد النهضة ليس ملزما، ولكنه أداة ضغط دولية، ووضع محرج لأثيوبيا، موضحا أن مجلس الأمن لم يتخذ قرارا لأن هناك دول كبرى داخل مجلس الأمن لا تريد حسم مشاكل المياه في إطار دولي، وداخل المجلس.

وأضاف أن قضية المياه قضية حساسة، معلقا: "أنا مش عارف الموضوع ده هيتحل إزاي"، ومصر تعمل على وضع إطار زمني جديد وواضح للتفاوض، وبخلاف ذلك ستكون كل الاختيارات مفتوحة، منوها بأن مصر لن تجلس مرة أخرى بنفس الشكل، متابعا: "العالم لا يتحرك إلا في المصيبة غير كده بيكون هناك برود دولي، ويترك الأمور لحين ميسرة".

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