عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات سد النهضة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن قضية سد النهضة من أهم القضايا المحورية لمصر، ويجب متابعتها عن كثب، لافتا إلى أن مصر والسودان توجهوا لمجلس الأمن ليلفتوا نظر العالم كله بالقضية وهو ما نجحت فيه مصر.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن بشأن سد النهضة ليس ملزما، ولكنه أداة ضغط دولية، ووضع محرج لأثيوبيا، موضحا أن مجلس الأمن لم يتخذ قرارا لأن هناك دول كبرى داخل مجلس الأمن لا تريد حسم مشاكل المياه في إطار دولي، وداخل المجلس.



