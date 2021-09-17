أماني الطويل: العقوبات الأمريكية على إقليم التيجراي رمزية



وأشارت "الطويل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه من غير المتوقع حسم أمر هذا الصراع قريبا رغم العقوبات الأمريكية، حيث أن إدارة بايدن منعت مساعدات اقتصادية محدودة، معتبرة أن العقوبات رمزية وغير مؤثرة.



وأضافت أن الصراع في إقليم تيجراي لن يتوقف بسبب العقوبات الأمريكية، ويجب أن تكون أكثر تأثيرا حتى تؤتي ثمارها.



وعن مفاوضات سد النهضة، أوضحت أننا نحتاج إلى تحريك مسرح سد النهضة على المستوى الدولي حيث أن الإقليم على شفا حفرة من نار، ولابد من وجود مسار تفاوضي واضح وإلا لن نصل لشيىء.



قالت الدكتورة أماني الطويل، الخبيرة بالشئون الإفريقية، إنه تم رصد انتهاكات ضد الإنسانية في إقليم تيجراي، حيث لا يوجد أفق وطني في أثيوبيا ويمارس هناك قتل على الهوية.