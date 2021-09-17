تعرف على رسالة حمادة هلال لـ كريم فهمي في أزمته الصحية

وجه الفنان حمادة هلال رسالة دعم للفنان كريم فهمي، عقب تعرضه لوعكة صحية أدت إلى دخوله أحد المستشفيات.



وكتب "هلال" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تعليقا قائلا: "ألف سلامة يا صاحبي وأخويا الغالي، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك وتقوم بألف سلامة، سبونج بوب في انتظارك".



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم فهمي فيلم "ديدو"، مع النجوم: حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، أحمد فتحي، هدى المفتي، نور قدري، عمر شرقي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.



