الطاهري يُعيد حديث عادل حمودة عن هيكل (فيديو)

أعاد الإعلامي أحمد الطاهري، الاستشهاد بحديث الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، في حلقة سابقة على "إكسترا نيوز" فيما يتعلق بعلاقته بالكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل.





وقال "الطاهري" خلال تقديم برنامجه "60 دقيقة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة في حلقة خاصة عن الأستاذ هيكل: "إن الأستاذ عادل حمودة في حلقة سابقة قال إنه فتح روز اليوسف لنشر مقالات هيكل، وهذا هو سبب الإطاحة به من رئاسة تحرير روز يوسف ودلل بذلك بإهداء من هيكل لشخص أستاذ عادل في أحد كتبه".





وأضاف أن هيكل خلال فترة الثمانينات والتسعينيات وبداية الألفية حضر العديد من الكتب المؤثرة عن الشرق الأوسط والعديد من المحاضرات، وبعد تولي الرئيس الراحل حسني مبارك كانت مرحلة جسد نبض بين هيكل وبين الحكم الجديد في مصر، حيث أن نظام مبارك قال إنه لن يتعاطى سلبًا أو إيجابًا مع هيكل.



