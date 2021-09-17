زيدان وكونتي مرشحان لقيادة مانشستر يونايتد





ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه من المحتمل أن تتم إقالة النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي قبل نه اية الموسم الحالي خاصة بعد الخسارة من يونج بويز في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وأفادت صحيفة أكسبريس البريطانية بأن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان والمدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي مرشحان لتدريب الشياطين الحمر.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زيدان كان قد رحل عن ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي بعد خروج الفريق خالي الوفاض كما تم فسخ عقد كونتي بالتراضي مع إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الماضي أيضاً بعد تتويجه بلقب الكالتشيو.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن بعض التقارير الصحفية زعمت أنه من غير المتوقع إقالة سولسكاير قبل نهاية الموسم الحالي ولكن إذا تراجعت نتائج الشياطين الحمر فإن إدارة المان يونايتد لن تقف مكتوفة الأيدي وقد يتم الإطاحة بسولسكاير.



