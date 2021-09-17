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عمرو أديب: الرئيس يقصد أنه مش عايز يبهدل السجين ونعاقبه مرتين

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:39 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن افتتاح أكبر مجمع سجون قريبا، قائلا: "هو مش قصده يتوسع في السجون.. هو فقط يريد تحسين وضع السجين".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس السيسي كان يتحدث عن حقوق الإنسان في السجن، وإنما هناك من يروج أن الرئيس يريد أن يجعل من مصر سجنا كبير، معلقا: "وهذا غير صحيح.. كل الدول بطور من سجونها".

وأضاف: "الرئيس يقصد أنه مش عايز يبهدل السجين ونعاقبه مرتين.. بلا سجون لن يطبق قانون في مصر، والسجون مش معمولة للسياسيين"، متابعا: "واحد واخد 10 سنوات في قضية مخدرات نوديه فين الشيراتون"، مؤكدا أن تطوير السجون من حقوق الإنسان.

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