عمرو أديب: الرئيس يقصد أنه مش عايز يبهدل السجين ونعاقبه مرتين

عقب الإعلامي عمرو أديب على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن افتتاح أكبر مجمع سجون قريبا، قائلا: "هو مش قصده يتوسع في السجون.. هو فقط يريد تحسين وضع السجين".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الرئيس السيسي كان يتحدث عن حقوق الإنسان في السجن، وإنما هناك من يروج أن الرئيس يريد أن يجعل من مصر سجنا كبير، معلقا: "وهذا غير صحيح.. كل الدول بطور من سجونها".



