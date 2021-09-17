منظومة إلكترونية بالبنك الزراعي لتواصل المزارع والمورد مع شركات التصدير (فيديو)



نجح البنك الزراعى فى إنشاء أول منظومة إليكترونية، لربط المزارع مع المورد وشركات التصدير، لضمان تسويق منتجات صغار المزارعين، وتوفير احتياجاتهم من التقاوى والأسمدة ومدخلات الإنتاج.





وقالت شرين كحلة، مدير الدفع الإليكترونى والتحول الرقمى، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن البنك عمل على تطوير خطة الشمول المالى للمزارعين سواء كانوا أفراد أوشركات، على 3 محاور هى توفير الحصول على القروض، واطلاق عدد من الخدمات الأليكترونية مع تأهيل الفروع لذلك، بجانب تفعيل خدمة ربط سلاسل القيمة الزراعية، بمنظومة اليكترونية تعمل على تشبيك عناصر الأنتاج الزراعى وهى المزارع والمورد وشركات أو محطات التصدير، لدعم صغار المزارعين وتسويق منتجاتهم وتسهيل حصولهم على القروض الميسرة، ودمجهم مع الشركات الزراعية الكبرى وشركات ومحطات التصدير.



