Advertisements

منظومة إلكترونية بالبنك الزراعي لتواصل المزارع والمورد مع شركات التصدير (فيديو)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:43 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين

نجح البنك الزراعى فى إنشاء أول منظومة إليكترونية، لربط المزارع مع المورد وشركات التصدير، لضمان تسويق منتجات صغار المزارعين، وتوفير احتياجاتهم من التقاوى والأسمدة ومدخلات الإنتاج.


وقالت شرين كحلة، مدير الدفع الإليكترونى والتحول الرقمى، للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن البنك عمل على تطوير خطة الشمول المالى للمزارعين سواء كانوا أفراد أوشركات، على 3 محاور هى توفير الحصول على القروض، واطلاق عدد من الخدمات الأليكترونية مع تأهيل الفروع لذلك، بجانب تفعيل خدمة ربط سلاسل القيمة الزراعية، بمنظومة اليكترونية تعمل على تشبيك عناصر الأنتاج الزراعى وهى المزارع والمورد وشركات أو محطات التصدير، لدعم صغار المزارعين وتسويق منتجاتهم وتسهيل حصولهم على القروض الميسرة، ودمجهم مع الشركات الزراعية الكبرى وشركات ومحطات التصدير.

الكلمات المفتاحية

منظومة إلكترونية البنك الزراعي

أخبار تهمك

الخطيب يكافئ موسيماني بفرمان جديد في الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من النيابة العامة بشأن الفتاة المنتحرة بسيتي ستارز: ضغوط وخلافات عائلية

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ ربع ساعة

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر بشأن صلاح والنني قبل مواجهتي ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

15 مليون تفصل الزمالك عن صفقته الذهبية

منذ 37 دقيقة

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الحكومة: لا صحة لفرض الحكومة ضرائب على المواشي

"كارت الفلاح" نظام جديد يصب في مصلحة المزارع.. تعرف عليه

"المالية": إدارج 3.9 مليار جنيه بموازنة العام الجارى لدعم الاسكان الاجتماعي

وفد "أفروآسيوي" يطلع على تجربة البنك الزراعي في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة

"الزراعة": توفير الأسمدة والتقاوي للمزارعين بأسعار مخفضة

المركزي المصري و برنامج الأغذية العالمي يطلقان مشروعاً لزيادة إنتاجية المزارع بقرى الصعيد

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:22 ص

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

15 مليون تفصل الزمالك عن صفقته الذهبية

12:00 ص

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

04:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements