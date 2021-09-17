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رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية وأمين الصندوق في زياره لنادى الزهور الرياضي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

اجتمعت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد الرياضي المصري والافريقي للاعاقات الذهنية، بالدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور.

 

حضر الاجتماع محمود الشيخ أمين صندوق الاتحاد، والكابتن أحمد هاشم الليثي مدير النشاط الرياضي بنادي الزهور، والكابتن مصطفي عبدالرسول رئيس جهاز الاحتياجات الخاصة بالنادي.

 

وتناول الاجتماع، مناقشة عقد بطولات المناطق في اللعبات المختلفة، وعرض رئيس نادي الزهور استضافة أول بطولة لمنطقة القاهرة.

 

كما التقت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية وأمين صندوق الاتحاد، مع اللاعبين والأهالي، للاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.

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