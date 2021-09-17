بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالدقهلية

أصيب 6 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة في قرية برمبال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، إثر خلافات على محصول قطعة أرض.



تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا يفيد، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزى، يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية نتج عنها إصابة 6 أشخاص بإصابات متنوعة.



وكشف مصدر طبي عن استقبال عمر م 50 سنة فلاح، مقيم بقرية كفر علام دائرة المركز مصاب بجرح قطعى وكسر مضاعف فى كف اليد اليسرى، ونجل عمه محمد ا 30 سنة ومقيم قرية برمبال الجديدة، دائرة المركز مصاب برش خرطوش بالذراع الأيسر والبطن، وصديقهما محمد خ 17 سنة نجار مسلح.



كمت أصيب أحمد ع 19 سنة كهربائى المصاب بخدوش حاجات متفرقة فى الجسم، ويقيمان الكردى، والطرف الثانى أمير م 31 سنة فلاح برمبال الجديدة مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى وأخرى بفروة الرأس، وشقيقه م 21 سنه عامل بس برش خرطوش بالخلفية، ويقيمان قريه برمبال الجديدة بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال الطرفين قررا حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تطورت الى مشاجره تعدى فيها كل منهما على الاخر بقطعة خشبيه، وسلاح نارى بندقية خرطوش، بحوزة الثالث من الطرف الأول، وفرد خرطوش فى بحوزة الأول من الطرف الثانى، وإحداث ما بينهما من إصابات لوجود نزاع بينهما على محصول قطعة أرض زراعية، زمام قرية برمبال الجديدة.



وبإرشاد الأول من الطرف الثانى تم ضبط السلاح النارى فرد خرطوش، ووجهت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة بضبط السلاح النارى بحوزة الثالث من الطرف الأول.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8769 لسنة 2021 جنح مركز منية النصر، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.