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إبراهيم عيسى: أمريكا تريد من القيادة السياسية المصرية فتح زراعيها للإخوان

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:53 م
إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى
داليا الحسين
أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن أمريكا تريد من القيادة السياسية المصرية فتح زراعيها للإخوان والتيارات الإسلامية، ولا ترى أي إنجاز آخر يتم على أرض مصر، قائلًا: إن الصحف الأمريكية تطلبها صريحة من مصر بأن تتسامح مع التيار الديني.

وأضاف خلال تقديمه برنامج حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن الحكومة المصرية اتخذت اجراءات جيدة لتخفيف في ملف حقوق الانسان، مؤكدًا أن الرئيس السيسي أكد مرارًا وتكرارًا أن تنظيم الإخوان ينخر في مصر منذ عام 1928، ومتمدد النخر في العالم كله.

وأشار إلى أن تنظيم الاخوان استطاع النخر في المجتمع العربي الإسلامي في دول أوروبا وأمريكا وقدر على خطف الإسلام في أوروبا وأمريكا ويتكلم باسم الإسلام ويقدم أي اضطهاد له من الحكومات الأوروبية أو الأمريكية على اعتبار أنه ضرب في الإسلام.

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امريكا إبراهيم عيسى

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