Advertisements

مسوؤل ليبي يكشف موعد عمل الشركات المصرية لإعادة إعمار ليبيا

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:54 م
علم ليبيا
علم ليبيا
هدى عبدالرازق
قال الدكتور عادل جمعة، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الليبي، إن اللجنة العليا المصرية الليبية انعقدت بالقاهرة بعد توقف منذ 2009، وشارك فيها كافة الوزراء.

وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الشركات المصرية ستنفذ مشروعات كبرى داخل ليبيا منها محطات كهربائية، وهناك رغبة وجدية أن يكون لمصر دور كبير في إعادة إعمار عدد من المدن الليبية.

وأضاف أن دخول العمالة المصرية إلى ليبيا سيكون منظم وميسر، وسيتم تأمينهم، لافتا إلى أنه قبل نهاية العام الجاري ستكون الشركات المصرية في ليبيا لبدء تنفيذ المشروعات.

الكلمات المفتاحية

لبيا اعمار

أخبار تهمك

تعرف على تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 5 ساعات

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

منذ حوالي 3 ساعات

15 مليون تفصل الزمالك عن صفقته الذهبية

منذ 33 دقيقة

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يكافئ موسيماني بفرمان جديد في الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ 11 دقائق

عاجل من النيابة العامة بشأن الفتاة المنتحرة بسيتي ستارز: ضغوط وخلافات عائلية

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خبر سار لمنتخب مصر بشأن صلاح والنني قبل مواجهتي ليبيا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

اتفاقيات وملفات تعاون.. هذا ما ينتظر زيارة رئيس الوزراء إلى ليبيا

رئيس "الغرف التجارية" يشيد بالتعاون المصري الليبي لتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية

وفد من اتحاد الصناعات المصرية يزور ليبيا للمشاركة في إعادة الإعمار

رئيس الوزراء: نتطلع لترجمة اتفاقيات التعاون مع ليبيا إلى واقع ملموس (صور)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:22 ص

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

15 مليون تفصل الزمالك عن صفقته الذهبية

12:00 ص

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

الخطيب يكافئ موسيماني بفرمان جديد في الأهلي

11:29 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements