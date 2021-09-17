مسوؤل ليبي يكشف موعد عمل الشركات المصرية لإعادة إعمار ليبيا

قال الدكتور عادل جمعة، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الليبي، إن اللجنة العليا المصرية الليبية انعقدت بالقاهرة بعد توقف منذ 2009، وشارك فيها كافة الوزراء.



وأشار "جمعة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الشركات المصرية ستنفذ مشروعات كبرى داخل ليبيا منها محطات كهربائية، وهناك رغبة وجدية أن يكون لمصر دور كبير في إعادة إعمار عدد من المدن الليبية.



وأضاف أن دخول العمالة المصرية إلى ليبيا سيكون منظم وميسر، وسيتم تأمينهم، لافتا إلى أنه قبل نهاية العام الجاري ستكون الشركات المصرية في ليبيا لبدء تنفيذ المشروعات.

