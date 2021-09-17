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الزمالك يوجه رسالة خاصة إلى رئيس الاتحاد السكندري

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:01 م
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
الفجر الرياضي
تعرب اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن أمنياتها بخالص الشفاء للأستاذ محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، وأن يعود سريعا لناديه ولجمهور الفريق السكندري.

وكان نادي الاتحاد السكندري قد أعلن مؤخرا إصابة رئيسه الأستاذ محمد مصيلحي بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل، على أن يعود بعد تعافيه من الفيروس.

ويرتبط الزمالك بعلاقات وطيدة مع نادي الاتحاد ورئيسه.

ويتمنى أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادي، الشفاء العاجل لرئيس زعيم الثغر وأن يعود لممارسة عمله بصورة طبيعية في أقرب وقت.

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