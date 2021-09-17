جدول مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العرب

يستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021 والتي ستقام نهاية العام الجاري، في العاصمة القطرية "الدوحة"، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين على ملاعب كأس العالم 2022 تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتم تقسيم المنتخبات الـ16 المشاركة بالبطولة إلى 4 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات، على أن يتأهل أول وثان كل مجموعة لدور الثمانية وستلعب مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب وحتى المباراة النهائية.





مجموعات بطولة كأس العرب





- المجموعة الأولى: قطر – العراق – عمان – البحرين

- المجموعة الثانية: تونس – الإمارات – سوريا – موريتانيا

- المجموعة الثالثة: المغرب – السعودية – الأردن – فلسطين

- المجموعة الرابعة: الجزائر – مصر – لبنان – السودان





مواعيد مباريات منتخب مصر





ويفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العرب يوم 1 ديسمبر المقبل بمواجهة لبنان في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة.





وفي الجولة الثانية، سيلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب السودان، يوم الرابع من ديسمبر، على أن يختتم المنتخب، منافسات دور المجموعات، بمواجهة الجزائر، يوم السابع من الشهر ذاته.





بينما ستقام مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب يوم 10 ديسمبر المقبل.





وستقام مباريات الدور نصف النهائي يوم 15 من الشهر نفسه، وستقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث يوم 18 ديسمبر.



