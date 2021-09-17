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وزير النقل وكيلا في حفل زفاف عروسين من أبناء العاملين بورش كوم أبو راضي (صور)

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:05 م
من حفل الزفاف
من حفل الزفاف
أحمد دسوقي
حضر الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عقد قران وحفل زفاف عروسين من أبناء العاملين بورش كوم أبو راضي التابعة للسكك الحديد بوزارة النقل والمواصلات، وذلك بمشاركته وكيلا عن العروسة، خلال عقد القران الذي جرى عقده بإحدى القاعات بمدينة بني سويف، مساء اليوم الجمعة.

وزير النقل يتلقى دعوة لحضور حفل زفاف وعقد قران

كان الفريق مهندس كامل الوزير قد تلقى دعوة من والدي العريس والعروسة اللذان يعملان في ورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد، لحضور عقد القرآن ابنائهما، قبل أن يبلغ مكتب وزير النقل الأسرتين بحضور عقد القرآن وسط حالة من السعادة بين جميع العاملين.

"عمران": الوزير حضر خصيصا لمشاركته في عقد القران

وأكد طارق سعيد عمران، والد العريس، أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وفى بوعده وحضر عقد قران ابنته اليوم الجمعة في محافظة بني سويف داخل إحدى القاعات بل كان وكيلا للعروسة، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير حرص على تنفيذ وعده بحضور عقد قران ابنته، ما يؤكد اهتمامه بابنائه من العاملين وتلبية احتياجاتهم.

وسادت حالة من السعادة بين العاملين بين هيئة السكة الحديد وورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد بحضور وزير النقل خصيصا لمشاركته في عقد القران وحضوره وكيلا للعروسة.

ووجه وزير النقل التحية للعروسين واسرتيهما، معلنا مباركته لهما ولاسرتيهما، متمنيا لهما حياة سعيدة.
وزير النقل وكيلا في حفل زفاف عروسين من أبناء العاملين بورش كوم أبو راضي (صور)
وزير النقل وكيلا في حفل زفاف عروسين من أبناء العاملين بورش كوم أبو راضي (صور)
وزير النقل وكيلا في حفل زفاف عروسين من أبناء العاملين بورش كوم أبو راضي (صور)
وزير النقل وكيلا في حفل زفاف عروسين من أبناء العاملين بورش كوم أبو راضي (صور)

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