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النفط يتراجع مع عودة إمدادات أمريكية للسوق

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة مع استئناف شركات الطاقة في منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة الإنتاج بعد أن أدى إعصارانمتتاليان في المنطقة إلى توقف الإنتاج.


وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا ليصل سعر التسوية إلى 75.34 دولار للبرميلوتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساسالوسيط الأمريكي 64 سنتًا لتبلغ عند التسوية 71.97 دولارًا للبرميل.


وعلى مدار الأسبوع، صعد برنت 3.3 بالمئة وارتفع الخام الأمريكي 3.2 بالمئة بدعم من شح الإمدادات الناجم عن توقف الإمداد بسببالإعصار.


جاء تراجع اليوم الجمعة بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب لخام برنتوسجل برنت يوم الأربعاء أعلى مستوياته منذ أواخر يوليو(تموز)، وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته منذ أوائل أغسطس (آب).


وقال نيشانت بوشان محلل أسواق النفط في ريستاد إنرجي "سبب بلوغ أسعار النفط مثل هذه الارتفاعات في الأيام القليلة الماضية هوبوضوح اضطرابات الإمدادات وتراجع المخزونات، لذا فبعد أن عاد إنتاج النفط الأمريكي الآن، ينخفض النفط كما كان متوقعًا".


تتدفق صادرات النفط الخام من ساحل الخليج مرة أخرى بعد أن استنزف الإعصاران "نيكولاسو"أيدا" 26 مليون برميل من الإنتاجالبحريوأفادت رويترز يوم الخميس بأن استئناف الأنشطة تواصل مع توقف نحو 28 بالمئة من إنتاج الخام الأمريكي بخليج المكسيك.


وأضافت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع منصات نفط وغاز طبيعي للأسبوع الثاني على التوالي رغم أن عدد الوحدات البحرية فيخليج المكسيك ظل دون تغيير بعد أن ضرب الإعصار "أيداالساحل قبل أكثر من أسبوعين.


وقالت شركة خدمات الطاقة "بيكر هيوزإن 14 منصة بحرية في خليج المكسيك أغلقت منذ أسبوعين بسبب استمرار الإغلاق الناجم عن"أيدا". وفي الأسبوع الماضي، عادت أربع منصات بحرية إلى الخدمة.


وقالت "بيكر هيوزإن عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، ارتفع تسعًا إلى 512 في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر (أيلول)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2020.

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