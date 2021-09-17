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البنتاجون يعترف بقتل 10 أشخاص بالخطأ بغارة أمريكية في أفغانستان

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
وكالات
اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 7 أطفال بغارة نفذتها طائرة مسيرة أمريكية على العاصمة الأفغانية كابل في نهاية أغسطس الماضي.

وقال الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية في مؤتمر صحفي إن «الغارة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بعدما وصلتنا معلومات عن استخدام تنظيم داعش الإرهابي المبنى وسيارة من نوع تويوتا لتنفيذ هجومه».

وقدم الجنرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية اعتذارًا عن وقوع الغارة الجوية التي أدت إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال.

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