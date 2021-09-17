الخطيب يكافئ موسيماني بفرمان جديد في الأهلي

قرّر محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة عدم خصم أي نسبة من راتب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد رحيل الثنائي كيفن جونسون المدرب العام ويوشا محلل الأداء.

بيبو يكافئ موسيماني قبل مباراة السوبر

وكان موسيماني يحصل على 125 ألف دولار راتبا شهريا، يشمل راتب المدير الفني والمدرب المساعد ومحلل الأداء، حيث كان يحصل جونسون على 15 ألف دولار ويوشا على 5 آلاف دولار.

ورفض الخطيب خصم ما يحصل عليه الثنائي الذي رحل، وبذالك يزيد راتب موسيماني 20 ألف دولار، على أن يتكفّل الأهلي براتب محلل الأداء الجديد كايلا سليمون بعيدا عن راتب المدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في المباراة المقرر لها 21 سبتمبر الجاري على ملعب برج العرب بالأسكندرية في نهائي السوبر المصري.