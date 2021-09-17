"الصحة" تزف بشرى سارة عن مواجهة كورونا الفترة المقبلة

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه جاري دراسة تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 18 عام بلقاح كورونا، وسيكون بأنواع معينة من اللقاحات وفئات محددة، مثل الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو يضطرون للسفر بسبب العلاج أو التعليم.



وكشف "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إنه من المتوقع أن يكون في مصر قريبا أدوية عبارة عن أقراص "هتغير موازين اللعبة"، حيث أنها تساهم في تخفيض الحمل الفيروسي للمصاب، وبالتالي تكون الإصابة أخف.



وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه سيكون هناك أيضا أدوية تقلل من الانتشار الفيروسي، بحيث لا تتسع دائرة العدوى.

