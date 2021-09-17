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اليوم العالمي لسلامة المرضى.. "الرعاية الصحية" تضيء منشآتها باللون البرتقالي

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر
منى صموئيل

أضاءت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، منشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية)، باللون البرتقالي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية يوم 17 سبتمبر من كل عام.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه تحتفل منظمة الصحة العالمية هذا العام باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار (الرعاية الآمنة للأم والوليد)، مؤكدة أنه يتم توفير جميع الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للأمهات والأطفال داخل منشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات الثلاث وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وأضافت الهيئة، أن المنشآت التي تم إضاءتها اليوم شملت مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ومجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، ومستشفى إيزيس التخصصي أول مستشفى للنساء والولادة والعناية بصحة الأم والطفل في الأقصر.

وأكدت الهيئة، التزام المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها في المحافظات سالفة الذكر بكافة معايير مكافحة العدوى والسلامة والجودة العالمية لعلاج المرضى وتحقيق أعلى نتائج السلامة والجودة في الرعاية الصحية، لافتة إلى أنها تشارك بالعديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز الوعي حول صحة الأم والطفل وأفضل الممارسات الرعاية الصحية المأمونة لهم، ومنها حملتها التوعوية اليوم على صفحة الفيسبوك الرسمية لها عن سلامة المرضى، إلى جانب توعية المترددين على المنشآت الصحية التابعة لها بالممارسات الصحية السليمة التي تضمن مأمونية المريض والحفاظ على الصحة العامة للأفراد والمجتمع ككل.
اليوم العالمي لسلامة المرضى.. "الرعاية الصحية" تضيء منشآتها باللون البرتقالي
اليوم العالمي لسلامة المرضى.. "الرعاية الصحية" تضيء منشآتها باللون البرتقالي
اليوم العالمي لسلامة المرضى.. "الرعاية الصحية" تضيء منشآتها باللون البرتقالي
اليوم العالمي لسلامة المرضى.. "الرعاية الصحية" تضيء منشآتها باللون البرتقالي
اليوم العالمي لسلامة المرضى.. "الرعاية الصحية" تضيء منشآتها باللون البرتقالي
اليوم العالمي لسلامة المرضى.. "الرعاية الصحية" تضيء منشآتها باللون البرتقالي

الكلمات المفتاحية

اليوم العالمي لسلامة المرضى الرعاية الصحية

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