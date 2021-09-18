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الصحة تكشف مصير المتخلفين عن الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:16 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، موقف المتخلفين عن موعد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، قائلا إن من تخلف عن الموعد يمكنه التسجيل على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح لاستدراك التاخر في خانة محددة لهم، وسيتم إرسال رسالة له فورا.

وقال "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن حملة "معا نطمئن" تساهم في الإسراع من عملية التطعيم حيث تم توفير قوافل متنقلة بالمحافظات وبها فرق للتواصل المجتمعي تقوم بالتسجيل للمواطن على الموقع للحصول على اللقاح.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الرسالة تصل للمواطن فورا، وتم تخصيص من 5 إلى 10 مراكز شباب في كل محافظة لتطعيم من يسجلون عبر الحملة.

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