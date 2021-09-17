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وزيرة الصحة تكشف بشرى سارة لـ المسجلين للحصول على اللقاح ولم تصلهم رسالة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:28 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد المسجلين على الموقع الإليكتروني للحصول على اللقاح يصل إلى 14.9 مليون شخص، تم إرسال رسائل بموعد ومكان التطعيم لنحو 12 مليون شخص منهم.

وأعلن "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن وزيرة الصحة وجهت بسرعة إرسال رسائل لمن سجلوا منذ شهرين و3 أشهر ولم تصلهم رسالة بموعد التطعيم حتى الآن، وتم حصر أعدادهم، وجار إرسال رسالة لهم.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أنه سيتم إرسال نحو مليون رسالة وبالفعل تم إرسال جزء منهم، وفي خلال أسبوع سيكون تم الانتهاء من تطعيمهم بالكامل، حيث تم تخصيص 157 مركزا لمنحهم التطعيم.

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