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الإصابة تبعد نجم ليفركوزن عن الملاعب

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:30 م
ليفركوزن
ليفركوزن
وكالات
أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني فقدانه جهود لاعب خط الوسط الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس لمدة تصل إلى أربعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض بالاسيوس لإصابة في أربطة الكاحل الأيمن يوم الخميس في المباراة التي فاز بها ليفركوزن على فرينكفاروش 2 / 1 أمس الخميس في الدوري الأوروبي.

وعادل لاعب خط الوسط النتيجة بعدما سجل فرينكفاروش الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، ولكن تم استبداله بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.

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