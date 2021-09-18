خبير استراتيجي: نقل الغاز إلى لبنان يهدف لتعزيز العلاقات العربية

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن اتفاقية "انابيب السلام" تبحث عن مداخل جديدة لتعزيز العلاقات العربية، موضحًا أن ابرز ملامحها: إحياء مشروع قديم منذ 18 عامًا تقريبًا في عام 2003، فيما يتعلق بمحاولات من جانب مصر لنقل الغاز المصري عبر الأراضي السورية والأردنية إلى لبنان، قائلًا: إن هناك اتجاه تدعمه دول وعواصم عربية لتعزيز العلاقات العربية العربية.





وأضاف عز العرب، خلال حواره مع الاعلامي ابراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان قطع شوطًا ومر بثلاثة مراحل، ولكنه تعثر بسبب الأحداث وحالة الحراك الثوري في المنطقة العربية وقتها.



