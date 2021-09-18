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خبير استراتيجي: نقل الغاز إلى لبنان يهدف لتعزيز العلاقات العربية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والاقليمية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن اتفاقية "انابيب السلام" تبحث عن مداخل جديدة لتعزيز العلاقات العربية، موضحًا أن ابرز ملامحها: إحياء مشروع قديم منذ 18 عامًا تقريبًا في عام 2003، فيما يتعلق بمحاولات من جانب مصر لنقل الغاز المصري عبر الأراضي السورية والأردنية إلى لبنان، قائلًا: إن هناك اتجاه تدعمه دول وعواصم عربية لتعزيز العلاقات العربية العربية.

وأضاف عز العرب، خلال حواره مع الاعلامي ابراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان قطع شوطًا ومر بثلاثة مراحل، ولكنه تعثر بسبب الأحداث وحالة الحراك الثوري في المنطقة العربية وقتها.

وأكد أنه تجدد الحديث حول مشروع نقل الغاز المصري إلى لبنان، بهدف تعزيز المشروعات التي تحتوي على عمل عربي مشترك، أو على الأقل نواة في بُعد محدد، لإن التجربة العربية غير التجربة الأوروبية، قائلًا: العرب ينظرون إلى موضوع التكامل ككل وفي الاخر لا يحدث شيء.

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