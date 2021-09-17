وائل جمعة: باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع.. ولا مجال للمجاملة





كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر، عن عدد من التفاصيل التي تخص المنتخب في المرحلة المقبلة، مشيدًا في الوقت ذاته بالتعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش لتولي تدريب المنتخب الوطني.





وقال جمعة في تصريحات تلفزيونية :"كارلوس كيروش يملك تجارب مميزة للغاية وفاجئنا بمعلوماته الكثيرة عن لاعبي منتخب مصر".





وزاد :"نحن محظوظين بتولي كارلوس كيروش تدريب منتخب مصر فمنتخبنا كبير ويستحق هذه النوعية من المدربين ونتمنى التوفيق".





وأشار :"سنعلن أسماء المعسكر يوم 26 سبتمبر الجاري ثم نبدأ المعسكر يوم 28 من الشهر ذاته ونخوض ودية ليبيريا يوم 30 ثم يوم راحة ونعود لاستئناف التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهتي ليبيا".





وأكد :"محمد صلاح والنني من العناصر الأساسية وعلى الجميع أن يتأكدوا جيدًا بأنه لا مجال للمجاملة مع الجهاز الفني الحالي".





وأشار :"منتخب مصر تكليف وتشريف ولن يكون هناك تساهل في هذه الجزئية فنحن منذ فترة طويلة نعانى من عدم الاستقرار ونأمل في عودة المنتخب من جديد لسابق عهده".





وأوضح :"كيروش طلب تقرير عن أسماء اللاعبين المحترفين في جميع أنحاء العالم وطالب معلومات من الجهاز المعاون المكون من ضياء السيد ومحمد شوقي مشيرًا إلى أن باب منتخب مصر مفتوح أمام الجميع".





وأردف :"اختيار اللاعبين المحترفين في الأول والآخر سيكون للمدرب البرتغالي".





واختتم :"سنبذل كل ما لدينا من أجل المنتخب ونتمنى المساندة والدعم ونرغب في حضور الجماهير مرة أخرى للمدرجات في مباراة ليبيا".



