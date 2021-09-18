أول تعليق من جوريتسكا بعد تمديد عقده مع بايرن ميونيخ

يشعر ليون جوريتسكا بالسعادة بعدما جدد تعاقده مع فريق بايرن ميونخ الألماني حتى 2026 والآن يتطلع اللاعب للعب أمام بوخوم، الذي كان يلعب له في أيام الطفولة، غدا السبت.





وولد جوريتسكا في بوخوم وانضم للنادي عندما كان يبلغ ستة أعوام. وبدأ مسيرته الاحترافية هناك في موسم 2012 / 2013 في دوري الدرجة الثانية قبل أن ينتقل إلى شالكه، وفي النهاية انتقل لبايرن ميونخ في 2018.





والآن، تطور جوريتسكا (26 عاما) ليصبح لاعبا رئيسا في وسط الملعب لبايرن ميونخ، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الألماني (بوندسليجا)، والمنتخب الوطني ولكنه لم ينس جذوره.





وقال جوريتسكا :"إنها مدينتي الأصلية، والنادي الأصلي الخاص بي، حيث قضيت نصف حياتي. كانت ملاذا جيدا بالنسبة لي".





وأضاف :"عشت فترات قليلة بعيدا عن الملعب، وقمت برحلة قصيرة للتدرب هناك ولأتواجد في الملعب كمشجع".





وأردف :"حبي للنادي ليس سرا. محظوظ لأن بايرن لديه صداقة جماهيرية مع النادي. لا يجب علي ان أبقيه سرا".





وقال جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، إنه سيقوم بتدوير لاعبيه بعد الفوز الكبرة على لايبزج، وصيف الموسم الماضي، 4 / 1، ثم الفوز على برشلونة 3 / صفر يوم الثلاثاء الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





ولكن ناجلسمان تعهد اليوم الجمعة أن جوريتسكا سيلعب أمام بوخوم، الذي عاد للبوندسليجا للمرة الأولى منذ عام 2010.





وقال المدرب للصحفيين :"لا أنوي منحه راحة غدا. بالطبع يريد اللعب بشكل جيد أمام ناديه في الطفولة"، كما رحب المدرب أيضا بتمديد عقد اللاعب.





وقال جوريتسكا :" أتطلع للمباراة كثيرا ولعودتهم مرة أخرى للبوندسليجا. كان يتم تسميتهم بأنهم الذين لا يهبطون، وأتمنى أن يتمكنوا من الارتقاء لهذا المستوى".





ويدخل بايرن المباراة محتلا المركز الثاني بعشر نقاط حصدها من أربع مباريات، بينما يدخل بوخوم المباراة بعد أن حصد ثلاث نقاط من انتصار وحيد ، كما سيفقد جهود مهاجم الرئيسي سيمون زيلر لعدة أشهر بسبب تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة.





وقال توماس ريس مدرب بوخوم "من المهم أن نلعب بثقة" ولكن ناجلسمان يريد حصد النقاط كاملة.





وقال ناجلسمان :" نريد الفوز بالمباراة ومواصلة تحقيق النجاح في البوندسليجا".



