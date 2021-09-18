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15 مليون تفصل الزمالك عن صفقته الذهبية

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
الزمالك
الزمالك
علي خلاف


حدد مسؤولو المقاولون العرب طلباتهم من أجل الموافقة على رحيل محمد مجلي إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الجاري.

المقاولون العرب يطلب 15 مليون جنيه للموافقة على رحيل مجلي 

و طلب مسؤولو نادي المقاولون العرب الحصول على مبلغ 15 مليون جنيه من نادي الزمالك، مقابل الموافقة على انتقال محمد مجلي لاعب وسط الذئاب إلى القلعة البيضاء فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لتدعيم خط وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض بضم مجلي قبل انطلاق الموسم الجديد.

من جانبه كشف مصدر بنادي الزمالك أن هناك مفاوضات شبه رسمية بين إدارة مسؤولي القلعة البيضاء و المقاولون العرب بشأن انتقال محمد مجلي للزمالك.

و تابع المصدر موضحا أن هناك موافقة مبدئية من المقاولون العرب بانتقال مجلي إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وأتم المصدر موضحا أن المقاولون طلب في بداية المفاوضات الحصول علي 15 مليون جنيه مقابل انتقال مجلي، إلا أن هذا الرقم قد يشهد تخفيض كبير لدخول عدد من شباب الأبيض ضمن الصفقة.

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موافقة مبدئية مجلي قبل الموسم الجديد فترة الأنتقالات الصيفية صفقات الزمالك المقاولون العرب

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