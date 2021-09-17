المنتج إسلام المرسي يكشف حقيقة مشاركة نسرين طافش كضيفة شرف بالمداح 2







ترددت تكهنات وأنباء قوية خلال الأيام الماضية تفيد بظهور النجمة السورية نسرين طافش، كضيفة شرف في أحداث مسلسل المداح 2، ولا سيما أنها كانت البطلة الرئيسية بالعمل في أحداث الجزء الأول.



وتواصل "الفجر الفني" مع منتج المسلسل إسلام المرسي، وأكد في تصريحات خاصة أن تلك الأقاويل عارية تمامًا من الصحة، مؤكدًا بأنه يتم التجهيز لسيناريو الجزء التاني من المداح خلال الفترة الحالية وتظهر خلاله نسرين طافش كبطلة بالعمل ولها دور أساسي وليست ضيفة شرف كما زعم البعض.





ونوه إسلام المرسي أنه تم التعاقد مع نسرين طافش كبطلة أساسية أمام النجم حمادة هلال لاستكمال أحداث الجزء الأول، معقبًا أنه لا يوجد أية ضيوف شرف خلال أحداث المسلسل فجميع أبطال العمل رئيسين.



وأكد "المرسي" بأن بدء تصوير العمل سيكون خلال الأيام المقبلة عقب الأنتهاء من التعاقد مع كافة النجوم استعدادًا لخوض الماراثون الرمضاني المقبل بالجزء الثاني من المداح.





ويذكر أن مسلسل المداح عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نسب مشاهدة عالية وإشادة جماهيرية حاشدة ومن بطولة النجم حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وحنان سليمان ودنيا عبد العزيز وأخرون من النجوم ومن وإخراج أحمد سمير فرج.