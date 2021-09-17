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"الصحة" تكشف موقف تطعيم العاملين بالجهاز الإداري للدولة

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:36 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عملية تطعيم المواطنين تسير بشكل منتظم، وهناك إقبال كبير من المواطنين على المراكز الثابتة والمتحركة للحصول على اللقاح.

وأشار "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم 2.4 مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري، وباقي مليون موظف فقط وسيكون تم الانتهاء من تطعيم العاملين في الجهاز الإداري الذين تم حصرهم.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه من المتوقع الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال أيام.

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