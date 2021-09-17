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المصري بالسلوم يواصل تدريباته استعدادا لبكفرالشيخ

الجمعة 17/سبتمبر/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري بالسلوم أولى تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب الحرس بألماظة ضمن الاستعداد لمواجهة كفر الشيخ بالجولة الأولى من دوري القسم الثاني.

وركز الجهاز الفني بقيادة رضا الفداوي على الجانب البدني في بداية المران لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من رضا الفداوي مديرا فنيا ومحمد فتحى مدرب عام ووحيد صادق مدرب وصبحي توفيق مدرب حراس مرمى وأحمد إبراهيم مدير إدارى.

ويبدأ الفريق مشواره بالقسم الثاني يوم الخميس 30 سبتمبر الجاري باستضافة فريق كفر الشيخ في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة .

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