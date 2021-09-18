الصحة: مصر ستستقبل 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر يوم 24 سبتمبر

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، حجم لقاحات كورونا التي ستصل مصر قريبا، منوها بأنه تم إرسال مليون جرعة من لقاح كورونا للجامعات الخاصة والحكومية لتطعيم الطلاب.





وقال "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن مصر ستستقبل 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر يوم 24 سبتمبر المقبل، فضلا على أنه سيصل مصر على مدار الأسبوع المقبل من 3.5 إلى 4 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.



