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الصحة: مصر ستستقبل 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر يوم 24 سبتمبر

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، حجم لقاحات كورونا التي ستصل مصر قريبا، منوها بأنه تم إرسال مليون جرعة من لقاح كورونا للجامعات الخاصة والحكومية لتطعيم الطلاب.

وقال "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن مصر ستستقبل 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر يوم 24 سبتمبر المقبل، فضلا على أنه سيصل مصر على مدار الأسبوع المقبل من 3.5 إلى 4 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تعاقدت مع اليونيسف على تحسين مستوى الطاقة التخزينية للقاح في مصر، حيث سيصل مصر 1000 ثلاجة تبريد هدية من اليونيسف قريبا.

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