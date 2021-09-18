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"الأوقاف" توضح حكم تصوير ضحايا الحوادث والأموات (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 04:42 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
استنكر الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، تصوير الميت وضحايا الحوادث، مشيرًا إلى أن الله- سبحانه وتعالى- خلق الإنسان وكرَّمه وأعلى من شانه.

واستشهد "أبوعمر" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” عبر القناة "الأولى"، بقول الله تعالي: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَفَضَّلْنَٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍۢ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا"، منوهًا بأن هذا التكريم، لا يقتصر على فترة الحياة فقط.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أن حرمة الإنسان حيًا؛ كحرمته ميتًا، وما يتأذى منه الأحياء؛ يتأذى منه الأموات"، مشيرًا إلى أن الانتحار جرس إنذار للمجتمع والموت له مهابة ورهبة، وحادث معه تزول الحياة، وعبرة لمن يعتبر.

وتابع: "شرعًا وعرفًا مرفوض تصوير الميت، وكذلك الشهامة والمروءة".

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