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عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:22 ص
أحمد وكريم فهمي
أحمد وكريم فهمي
هدى عبدالرازق
كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل الحالة الصحية لشقيقه الفنان كريم فهمي عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، معلقا: "نزلنا من الرعاية لغرفة عادية"، مشيرا إلى أنه شعر بأمراض مرضية وتعامل معها على أنها كورونا، ولكن بعد إجراء الفحوصات تبين وجود جلطتين.

وأشار "فهمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لم يتحدد بعد سبب إصابته بجلطتين، ولا يمكن القول أن الجلطات بسبب الكورونا، لافتا إلى أنهم يقومون بإجراء عدد من التحاليل لمعرفة السبب.

وأضاف: "كريم كويس، وخرج من الرعاية.. وبشكر اللي سألوا على كريم"، لافتا إلى أن شقيقه سيحصل على أدوية سيولة فالدم لإزابة الجلطات.

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