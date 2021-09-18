التربية والتعليم ترد على إدعاء طالبة بتبديل درجاتها في الثانوية العامة

أثارت طالبة تدعى أمل السيد جدلًا على "السوشيال ميديا" بعد كتابة منشور تقول فيه: "أنا اتظلمت في درجاتي وكنت هنتحر، شكرًا دكتور رضا حجازي ومجموعة الكنترول.. درجاتي كانت متبدلة ووصل إخطار واستلمته من الكنترول".





ونشرت الطالبة رقم هاتف قالت إنه رقم مساعد دكتور رضا حجازي، نائب الوزير ويحل مشكلات درجات الثانوية العامة.





بالرجوع للدكتور رضا حجازي، قال في تصريحات خاصة: "دي طالبة كانت مقسمة السنة وكانت ناجحة في الأحياء والجيولوجيا والعربي واللغة الثانية، وكانت جايبة فى الأحياء 57 درجة وعملت تظلم السنة الماضية وفق الإجراءات القانونية وزادت درجة ونص في الأحياء".



