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أحمد شيبة: "أقسم بالله لم أربح ولو جنيه واحد من أغنياتي" (فيديو)

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:48 ص
أحمد شيبة
أحمد شيبة


كشف المطرب الشعبي أحمد شعبي عدم حصوله على أي أرباح من أغنياته التي قدمها، بل كان ينتجها على حسابه، ولا يحصل منها على أي ربح.

أكد "شيبة" في الجزء الثاني من حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، على قناة cbc أنه فوجئ بالنجاح المدوي لأغنية "آه لو لعبت يا زهر"، مشددا على أنه تنازل عنها للمنتج محمد السبكي، ولم يربح منها جنيها واحدًا: "ما أخدتش منها حاجة خالص أنتجتها على حسابي وقالي هنزلهالك في الفيلم بس تمضي تنازل فتنازلت.. فهي بتاعته".

وتابع: "وما أخدتش أرباح من أي أغنية ليا، أقسم بالله ما أخدت حاجة من محمد رمضان، أقسم بالله كل الأغاني دي ما اخدتش منها جنيه، بعملهم على حسابي وما أخدتش منهم ولا جنيه لا أرباح ولا أجر.. ربنا كرمني من حتة تانية.. الحمد لله، مش كل حاجة الفلوس".

 

الكلمات المفتاحية

معكم منى الشاذلي مطرب شيبة اه لو لعبت يا زهر اغنية

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