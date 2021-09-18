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رسميا..بتروجت يتعاقد مع مهاجم أسوان بالقسم الثاني

السبت 18/سبتمبر/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
نورهان فضل


يستعد الفريق الكروي الأول بنادي بتروجت لخوض منافسات مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني بالتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

وحصل مجلس إدارة بتروجت على توقيع اللاعب احمد عبد الظاهر مهاجم الاهلي وأسوان السابق .

وقام عبد الظاهر بالتعاقد مع الفريق البترولي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .

ويستعد بتروجت لخوض مباراته وديتان يومي الاحد والاربعاء المقبلين لمواصلة تجهيز الفريق للمباريات الرسمية .

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