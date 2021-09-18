رسميا..بتروجت يتعاقد مع مهاجم أسوان بالقسم الثاني





يستعد الفريق الكروي الأول بنادي بتروجت لخوض منافسات مجموعة القاهرة لدوري القسم الثاني بالتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .



وحصل مجلس إدارة بتروجت على توقيع اللاعب احمد عبد الظاهر مهاجم الاهلي وأسوان السابق .



وقام عبد الظاهر بالتعاقد مع الفريق البترولي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر .



ويستعد بتروجت لخوض مباراته وديتان يومي الاحد والاربعاء المقبلين لمواصلة تجهيز الفريق للمباريات الرسمية .