تعرف على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى السوبر المصري والقناة الناقلة









يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري.





موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى السوبر المصري





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قرر استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش



