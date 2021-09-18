رئيس جامعة القاهرة: نقدم الدعم لغير القادرين ماديًا (فيديو)

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن جميع الطلاب الغير قادرين ماديًا يتم قبولهم بالمدن الجامعية دون الحاجة لشهادة فقر.





وأضاف "الخشت" في اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "المحور" أن دعم الطلاب ماديًا وعدم وضعهم في موقف حرج سياسة ثابتة تنتهجها جامعة القاهرة منذ أربع سنوات.





وتابع: "جميع الطلاب غير القادرين نقبلهم بالمدن الجامعية بدون شهادة فقر أو تقديم مستندات أو كشف اجتماعي، وكذلك توفير وسائل لدعم الطلاب غير القادرين على المصروفات".



