فيفي عبده تشعل إنستجرام بوصلة رقص جديدة

شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت فيفي عبده و هي ترقص بالعباءة، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبد العزيز حشاد.