Advertisements

فيفي عبده تشعل إنستجرام بوصلة رقص جديدة

السبت 18/سبتمبر/2021 - 01:22 ص
فيفي عبده
فيفي عبده
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها فيديو جديد لها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت فيفي عبده و هي ترقص بالعباءة، وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" مع حورية فرغلي والذي عرض في شهر رمضان 2019، شاركهم بطولة العمل كل من سامح الصريطي، ميار الغيطي، حازم سمير، من تأليف محمد الغيطي ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

الكلمات المفتاحية

وصلة رقص منوعات فيفي عبده راقصة استعراضية انسنجرام

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على الجناح الطائر للأهلي في موقعة السوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الإعلان الرسمي يقترب بشأن الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. كيروش يحدد أول اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

رسمياً.. الأهلي يضم عنصر جديد للجهاز الفني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

والد نجم الزمالك يفجرها ويكشف تفاصيل توقيع نجله لفريق برتغالي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تطورات مفاوضات الزمالك لحسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب يكافئ موسيماني بفرمان جديد في الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

15 مليون تفصل الزمالك عن صفقته الذهبية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غدا السبت

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

منذ أقل من ساعتين

الأهلي ينسحب من صفقة ظاهرة الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يصر على الانتقال لبيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

فيفي عبده تشعل "إنستجرام" بوصلة رقص شرقي (فيديو)

فيفي عبده تغازل جمهورها بصورة جديدة لها عبر "إنستجرام"

بإبتسامة عفوية.. فيفى عبده تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

فيفي عبده تكشف عن تفاصيل مرضها وتُعلق:"ضهري واجعني ومكنتش قادرة أمشي على رجلي"

فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ"كورونا" وتطلب من جمهورها الدعاء

غدًا.. حورية فرغلي تُجري عملية جراحية ثالثة في أنفها

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:56 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تعلن التفاصيل

عاجل.. أحمد فهمي يكشف عن آخر تفاصيل الحالة الصحية لـشقيقه المصاب بجلطتين

12:22 ص

عاجل - مرتضي منصور يُفجر مفاجأة كبرى لجماهير الزمالك

07:33 م

قرار عاجل من الأهلي تجاه بيرسي تاو

06:00 ص

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع نجم بيراميدز

04:31 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements