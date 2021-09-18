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موريكس 2021.. ماجي بو غصن تحصد جائزة أفضل ممثلة عن دورها في "للموت"

السبت 18/سبتمبر/2021 - 02:20 ص
ماجي بوغصن
ماجي بوغصن
ولاء عبد الناصر
حصلت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن على جائزة أفضل ممثلة بحفل جوائز الموريكس دور 2021 المقام بالعاصمة اللبنانية بيروت،وذلك عن دورها في مسلسل "للموت".


ونشرت ماجي بو غصن صورة لها، وعلقت قائلة: «جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل للموت»، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

ويشارك في بطولة مسلسل "للموت" كلًا من: ماجي بو غصن، دانيلا رحمي، محمد الأحمد، خالد القيش، باسم مغنية وغيرهم نخبة من نجوم سوريا ولبنان.


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